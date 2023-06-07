«Нетс» намерены повторить «любое адекватное» предложение, которые получит Кэм Джонсон
«Нетс» намерены сохранить в составе форварда Кэма Джонсона, который в межсезонье-2023 станет ограниченно свободным агентом.
Как информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Бруклин» повторит «любое адекватное» предложение, которые получит Джонсон на рынке.
27-летний Джонсон стал игроком «Нетс» в феврале в результате крупного обмена с участием Кевина Дюрэнта.
В 25 матчах за бруклинскую команду Кэм набирал 16,6 очка (47% с игры, 37% из-за дуги) и 4,8 подбора в среднем за игру.
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