«Нетс» намерены повторить «любое адекватное» предложение, которые получит Кэм Джонсон

Теги Бруклин НБА Кэмерон Джонсон Баскетбол

«Нетс» намерены сохранить в составе форварда Кэма Джонсона, который в межсезонье-2023 станет ограниченно свободным агентом.

Как информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Бруклин» повторит «любое адекватное» предложение, которые получит Джонсон на рынке.

27-летний Джонсон стал игроком «Нетс» в феврале в результате крупного обмена с участием Кевина Дюрэнта. 

В 25 матчах за бруклинскую команду Кэм набирал 16,6 очка (47% с игры, 37% из-за дуги) и 4,8 подбора в среднем за игру.

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1 комментарий

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Ki-man
Значит сбежит к неадекватам за космическую, по своим меркам, сумму. Благо, их хватает.
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