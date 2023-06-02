Кевин Пангос и Брэндон Дэвис могут покинуть «Милан» этим летом

Разыгрывающий Кевин Пангос и центровой могут покинуть «Милан» этим летом.

Как передает журналист Eurohoops Арис Баркас, Дэвис был выставлен на рынок, несмотря на контракт с « » до 2024 года.

Хотя Пангос в настоящее время не доступен для других команд, не исключена возможность, что «Милан» может расстаться и с ним, сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

У защитника так же контракт с командой до 2024 года.

Пангос набирал в среднем 8,9 очка, 3,4 передачи и 2,3 подбора в прошедшем сезоне .

Показатели Дэвиса: 10,2 очка, 3,2 подбора и 1,9 передачи.

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