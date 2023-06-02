Кевин Пангос и Брэндон Дэвис могут покинуть «Милан» этим летом
Разыгрывающий Кевин Пангос и центровой Брэндон Дэвис могут покинуть «Милан» этим летом.
Как передает журналист Eurohoops Арис Баркас, Дэвис был выставлен на рынок, несмотря на контракт с «Миланом» до 2024 года.
Хотя Пангос в настоящее время не доступен для других команд, не исключена возможность, что «Милан» может расстаться и с ним, сообщает BasketNews со ссылкой на источники.
У защитника так же контракт с командой до 2024 года.
Пангос набирал в среднем 8,9 очка, 3,4 передачи и 2,3 подбора в прошедшем сезоне Евролиги.
Показатели Дэвиса: 10,2 очка, 3,2 подбора и 1,9 передачи.
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