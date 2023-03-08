Марко Белинелли может остаться в «Виртусе» еще на один сезон

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Марко Белинелли чемпионат Италии Виртус Баскетбол

Защитник Марко Белинелли (36 лет, 196 см) может остаться в «Виртусе» еще на один сезон.

Стороны обсуждают возможное продление контракта, который истекает этим летом.

В 19 матчах Серии А Белинелли набирает 12,6 очка, 1,3 подбора и 1,9 передачи за игру.

Экс-игрок НБА выступает за итальянский клуб с 2020 года.

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