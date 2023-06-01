Майкл Портер: «Вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым»
Форвард «Денвера» Майкл Портер признался, что его главная задача заключается в том, чтобы избежать травмы.
«Всю дополнительную работу, которую приходится выполнять большинству игроков, а это очень много, мне приходится делать в три раза больше, просто чтобы иметь возможность играть.
По сути, вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым», – сказал Портер.
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