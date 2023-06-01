Майкл Портер: «Вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым»

Форвард «Денвера» признался, что его главная задача заключается в том, чтобы избежать травмы.

«Всю дополнительную работу, которую приходится выполнять большинству игроков, а это очень много, мне приходится делать в три раза больше, просто чтобы иметь возможность играть.

По сути, вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым», – сказал Портер.

«Денвер» с «Майами» в финале НБА – кайфовая вывеска для тех, кто любит умный баскетбол