Майкл Портер: «Вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Майкл Портер Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер признался, что его главная задача заключается в том, чтобы избежать травмы.

«Всю дополнительную работу, которую приходится выполнять большинству игроков, а это очень много, мне приходится делать в три раза больше, просто чтобы иметь возможность играть.

По сути, вся моя жизнь вращается вокруг того, чтобы просто оставаться здоровым», – сказал Портер.

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2 комментария

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kolyan#15
Ну тут каждый делает выбор
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Sharky shark
Ну ты уж будь добр за 200-то плюс мультов
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