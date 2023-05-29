Болельщик УНИКСа сделал татуировку, посвященную первому чемпионству в истории клуба
УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.
Болельщик команды принял решение запомнить столь памятный момент, сделав татуировку, приуроченную к первому чемпионству в истории клуба.
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