«Вы – наш «шестой» игрок». УНИКС поблагодарил болельщиков за поддержку в чемпионском сезоне

Казанский УНИКС опубликовал обращение к болельщикам после завоевания первого в истории клуба титула чемпиона Единой лиги ВТБ.

«Дорогие болельщики!

Минувший сезон выдался для баскетбольной Казани поистине фантастическим! Впервые в своей истории, которая берет начало в 1991 году, УНИКС стал сильнейшим клубом в стране и завоевал заветные трофеи – золотые медали и чемпионский Кубок Сергея Белова!

Прошедший чемпионат принес всем нам множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций, выдающихся рекордов и индивидуальных наград, порадовал закрученными сюжетами, невероятными матчами и потрясающими победами.

Баскетболисты, тренерский штаб и руководство клуба благодарят вас за поддержку и веру в команду во все времена, за аншлаги и жаркую атмосферу на домашних матчах БК УНИКС в «золотом» сезоне!

Благодаря вам казанские парни не остались без мощной фанатской помощи в напряженных гостевых встречах полуфинальной и финальной серий против «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Вы – наш «шестой» игрок и по праву заслуживаете гордое звание чемпионов!

Спасибо за то, что оставались с нами! За нашу общую Победу!

Продолжим триумфальное шествие в новом сезоне вместе с вами, бело-зеленые!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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