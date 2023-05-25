«Барселона» планирует сократить бюджет на 20-25 процентов

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Руководство «Барселоны» приняло решение существенно сократить бюджет своего баскетбольного клуба на следующий сезон, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Разочарование, вызванное недавним «Финалом четырех» Евролиги в Каунасе, где команда, несмотря на большие ожидания, проиграла в полуфинале «Реалу», подтолкнуло совет директоров клуба к действиям.

Изначально обсуждалось, что бюджет урежут примерно на 10-15 процентов. Однако, если клуб не поменяет курс, окончательное сокращение, скорее всего, составит от 20 до 25 процентов.

Учитывая, что ранее бюджет баскетбольной «Барсы» составлял примерно 44 миллиона евро, спортивному директору команды Хуану Карлосу Наварро стоит ждать сокращения примерно на 8-11 миллионов.

Ожидается, что сокращение бюджета в первую очередь отразится на фонде заработной платы.

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3 комментария

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nikitosdaipoltos
Тут и рычаги не использовать(
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sonny91
ясик добился своей цели, он станет тренером маленького клуба кем он и является. можно не увольнять, для новых целей он подойдет
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Lage
На 11 миллионов можно вторую команду собрать. Альба вроде бы дешевле даже стоит
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