Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-й матч «Бостон» – «Майами». «Хит» проиграли все 10 игр регулярки, на которых работали судьи
Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-ю игру финала Востока между «Бостоном» и «Майами».
В прошедшей регулярке «Хит» проиграли 5 матчей с Фостером, 5 – с Бразерсом.
Результат «Селтикс» – 5-1 с Бразерсом, 2-1 с Фостером.
«Бостон» примет «Майами» в решающем матче серии в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.
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