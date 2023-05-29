Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-й матч «Бостон» – «Майами». «Хит» проиграли все 10 игр регулярки, на которых работали судьи

Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-ю игру финала Востока между « » и « ».

В прошедшей регулярке «Хит» проиграли 5 матчей с Фостером, 5 – с Бразерсом.

Результат «Селтикс» – 5-1 с Бразерсом, 2-1 с Фостером.

«Бостон» примет « » в решающем матче серии в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?