Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-й матч «Бостон» – «Майами». «Хит» проиграли все 10 игр регулярки, на которых работали судьи

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Тони Бразерс Скотт Фостер Баскетбол

Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на 7-ю игру финала Востока между «Бостоном» и «Майами».

В прошедшей регулярке «Хит» проиграли 5 матчей с Фостером, 5 – с Бразерсом.

Результат «Селтикс» – 5-1 с Бразерсом, 2-1 с Фостером.

«Бостон» примет «Майами» в решающем матче серии в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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11 комментариев

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6LACK
На играх Фостера хоть какие-то команды побеждают?
+16
0
+16
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ggg hhh
Ответ Аморалинни
1 - 150 против 1 - 10
уже 0-4 против 1-10)
+1
0
+1
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Leo Bonart
В два смычка Майами взяли...
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Аморалинни
1 - 150 против 1 - 10
0
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Answer1
Последние новости как бы говорят, что матч уже можно не смотреть? Майами вылетели, да?
+1
-1
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Максим Макеев
произошел финишер
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Jerry Rodrogha
У Бостона тоже с ними ниощинь история
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Tihonon
Ответ Аморалинни
1 - 150 против 1 - 10
Чьë кунг-фу лучше? :)))
А Денвер смотрит на это всё как топ боец UFC
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Tihonon
Ответ ggg hhh
уже 0-4 против 1-10)
0-3 же вроде только, четвёртая эта игра
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Jerry Rodrogha
Ответ 6LACK
На играх Фостера хоть какие-то команды побеждают?
Нет)))
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