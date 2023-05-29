«Где статистика?» Никола Йокич подколол пресс-аташе «Денвера» после тренировки

Теги Денвер НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич подколол пресс-аташе клуба после тренировки.

Перед началом пресс-конференции Йокич с серьезным выражением поинтересовался, где листок с игровой статистикой. Вскоре он улыбнулся, вызвав смех журналистов. 

Серба порой критикуют за то, что он якобы «набивает статистику». 

«Наггетс» ждут, когда «Бостон» и «Майами» определят лучшую команду Востока, которая станет соперником колорадцев в финале плей-офф.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее

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1 комментарий

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Александр Земский
Чем-то напомнил Колю из КВН: Ща выступаем на расслабоне)
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