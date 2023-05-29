Звездный центровой « » Никола Йокич подколол пресс-аташе клуба после тренировки.

Перед началом пресс-конференции Йокич с серьезным выражением поинтересовался, где листок с игровой статистикой. Вскоре он улыбнулся, вызвав смех журналистов.

Серба порой критикуют за то, что он якобы «набивает статистику».

«Наггетс» ждут, когда «Бостон» и «Майами» определят лучшую команду Востока, которая станет соперником колорадцев в финале плей-офф.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее