«Где статистика?» Никола Йокич подколол пресс-аташе «Денвера» после тренировки
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич подколол пресс-аташе клуба после тренировки.
Перед началом пресс-конференции Йокич с серьезным выражением поинтересовался, где листок с игровой статистикой. Вскоре он улыбнулся, вызвав смех журналистов.
Серба порой критикуют за то, что он якобы «набивает статистику».
«Наггетс» ждут, когда «Бостон» и «Майами» определят лучшую команду Востока, которая станет соперником колорадцев в финале плей-офф.
Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее
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