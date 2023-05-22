Винс Хантер и Девон Акун-Перселл – в Топ-10 моментов финальной серии УНИКС – «Локо» Единой лиги ВТБ

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Винс Хантер Девон Акун-Перселл Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов финальной серии сезона-2022/23 между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

Топ-10 возглавили Винс Хантер (УНИКС) и Девон Акун-ПерселлЛокомотив-Кубань»).

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1 комментарий

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Lage
Неплохой топ, мне лично Рейнольдса не хватило)
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