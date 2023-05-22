Винс Хантер и Девон Акун-Перселл – в Топ-10 моментов финальной серии УНИКС – «Локо» Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов финальной серии сезона-2022/23 между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».
Топ-10 возглавили Винс Хантер (УНИКС) и Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»).
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