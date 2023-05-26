НБА может дать командам возможность еще одного челленджа, если первый был успешным
НБА рассматривает возможность награждения команд за удачное оспаривание судейского решения.
Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, НБА «ведет серьезные разговоры» о предоставлении командам второго и последнего челленджа, если первый признан успешным.
Нововведение может вступить в силу уже в следующем сезоне.
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