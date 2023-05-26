НБА может дать командам возможность еще одного челленджа, если первый был успешным

Теги НБА НБА плей-офф Крис Хэйнс Баскетбол

НБА рассматривает возможность награждения команд за удачное оспаривание судейского решения.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, НБА «ведет серьезные разговоры» о предоставлении командам второго и последнего челленджа, если первый признан успешным.

Нововведение может вступить в силу уже в следующем сезоне.

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7 комментариев

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софочка
Это вообще с самого начала введения челленджей надо было сделать
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Forza
В моем представлении супер логично было бы предоставлять командам бесконечное количество челленджей, до первого неуспешного. Типо, почему вообще ты можешь ограниченное количество раз восстанавливать справедливость?
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Аморалинни
Ответ Forza
В моем представлении супер логично было бы предоставлять командам бесконечное количество челленджей, до первого неуспешного. Типо, почему вообще ты можешь ограниченное количество раз восстанавливать справедливость?
Матчи ЛАЛ тогда будут идти по 10 часов
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pele_kan
Ответ Forza
В моем представлении супер логично было бы предоставлять командам бесконечное количество челленджей, до первого неуспешного. Типо, почему вообще ты можешь ограниченное количество раз восстанавливать справедливость?
с одной стороны, логично. С другой - тогда матчи будут затягиваться до бесконечности. Там и так сейчас каждый чих пересматривают на предмет флагрантов и пр.
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Forza
Ответ pele_kan
с одной стороны, логично. С другой - тогда матчи будут затягиваться до бесконечности. Там и так сейчас каждый чих пересматривают на предмет флагрантов и пр.
Так почему до бесконечности? Если ты провалил челлендж, то у тебя его уже не будет. Cмысл не в том, что ты можешь после каждой атаки челлендж брать. Смысл в том, что в случае успешного челленджа он у тебя восстанавливается.
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DeX
Ответ Forza
В моем представлении супер логично было бы предоставлять командам бесконечное количество челленджей, до первого неуспешного. Типо, почему вообще ты можешь ограниченное количество раз восстанавливать справедливость?
это будет подрыв судейского авторитета НБА)
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pele_kan
Ответ Forza
Так почему до бесконечности? Если ты провалил челлендж, то у тебя его уже не будет. Cмысл не в том, что ты можешь после каждой атаки челлендж брать. Смысл в том, что в случае успешного челленджа он у тебя восстанавливается.
Я понимаю, но все равно это увеличит количество просмотров, коих и так уже много. Комментаторы постоянно ругаются, что судьи по полчаса просматривают всякую дичь, и они правы. И это еще без доп челленджей. А судьи ошибаются довольно часто на самом деле, тут можно бесконечно проверять. Ну а если им надоест, что их постоянно тычут носом в их ошибки и им приходится менять решения в результате челленджей, то они просто начнут их сразу отменять, вот и все. Тогда будет все быстрее, но справедливости не добавится) Второй и последний челлендж как по мне - наиболее адекватное решение.
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