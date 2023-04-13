Данило Николич продолжит карьеру в «Мурсии»

покинул саратовский « » и продолжит карьеру в испанской «Мурсии».

В 27 матчах Лиги ВТБ форвард в среднем набирал 12,2 очка и 5,8 подбора за 28 минут игрового времени.

«Мурсия» занимает 13-ю строчку в чемпионате Испании с результатом 10-16. Контракт Николича рассчитан до конца сезона.

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