Данило Николич продолжит карьеру в «Мурсии»

Теги Автодор Мурсия Единая лига ВТБ Данило Николич Баскетбол

Данило Николич покинул саратовский «Автодор» и продолжит карьеру в испанской «Мурсии».

В 27 матчах Лиги ВТБ форвард в среднем набирал 12,2 очка и 5,8 подбора за 28 минут игрового времени.

«Мурсия» занимает 13-ю строчку в чемпионате Испании с результатом 10-16. Контракт Николича рассчитан до конца сезона.

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1 комментарий

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Игорь Корнеев
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