Данило Николич продолжит карьеру в «Мурсии»
Данило Николич покинул саратовский «Автодор» и продолжит карьеру в испанской «Мурсии».
В 27 матчах Лиги ВТБ форвард в среднем набирал 12,2 очка и 5,8 подбора за 28 минут игрового времени.
«Мурсия» занимает 13-ю строчку в чемпионате Испании с результатом 10-16. Контракт Николича рассчитан до конца сезона.
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