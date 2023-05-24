Единая лига ВТБ ввела формат плей-ин

с нового сезона вводит формат плей-ин.

В сезоне-23/24 помимо регулярного чемпионата и плей-офф добавится стадия плей-ин.

– Как и в предыдущем сезоне, регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа. На первом этапе все команды сыграют 2 круга, после которого произойдет разделение на группы «А» (команды, занявшие 1-6 места) и «Б» (команды, занявшие 7-14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще 2 круга.

– Команды группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф.

– 4 лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа сразятся в новом для Лиги этапе чемпионата – плей-ин – за 2 оставшихся места в плей-офф.

– По итогам регулярки и плей-ин будут определены 8 лучших команд Лиги, который выйдут в плей-офф.

Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная – до четырех побед, серия за 3-е место – до трех побед.

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