Игор Кокошков войдет в штаб Куина Снайдера в «Атланте»

Теги Атланта НБА Юта Игор Кокошков Куин Снайдер Баскетбол

Игор Кокошков станет помощником главного тренера «Атланты» Куина Снайдер, пишет инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник в лиге.

Кокошков уже был в штабе Снайдера в «Юте» (2015-2018).

Затем специалист стал главным тренером «Финикса», но покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Санз» выиграли лишь 19 матчей из 82.

Прошедший сезон Кокошков провел ассистентом в «Бруклине».

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Галкин
Ответ Ola BP
А Конашенков в тренерский штаб Украины.
Тебе мало ТГ помоек, что ты сюда приполз? Тут про баскет, ползи обратно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nik nik
Неплохая команда у них юта была в регулярке , в по конечно ужас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий