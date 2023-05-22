Игор Кокошков войдет в штаб Куина Снайдера в «Атланте»

станет помощником главного тренера «Атланты» , пишет инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник в лиге.

Кокошков уже был в штабе Снайдера в «Юте» (2015-2018).

Затем специалист стал главным тренером «Финикса», но покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Санз» выиграли лишь 19 матчей из 82.

Прошедший сезон Кокошков провел ассистентом в «Бруклине».

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