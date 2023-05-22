Игор Кокошков войдет в штаб Куина Снайдера в «Атланте»
Игор Кокошков станет помощником главного тренера «Атланты» Куина Снайдер, пишет инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник в лиге.
Кокошков уже был в штабе Снайдера в «Юте» (2015-2018).
Затем специалист стал главным тренером «Финикса», но покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Санз» выиграли лишь 19 матчей из 82.
Прошедший сезон Кокошков провел ассистентом в «Бруклине».
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