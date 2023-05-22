Марк Стейн: «Остин Ривз останется в «Лейкерс»

Защитник «Лейкерс» , скорее всего, пойдет на потенциальное понижение зарплаты и останется в команде.

«На основании того, что я знаю, не может быть и речи о том, чтобы Ривз не стал игроком «Лейкерс» в следующем сезоне», – пишет инсайдер Марк Стейн в своем блоге.

Ривз становится ограниченно свободным агентом. Организация сможет предложить игроку лишь 55 млн на 4 года. Сообщалось, что есть минимум одна команда, готовая предоставить защитнику больший контракт. «Лейкерс» смогут повторить предложение другого клуба.

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