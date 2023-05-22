Марк Стейн: «Остин Ривз останется в «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Марк Стейн Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз, скорее всего, пойдет на потенциальное понижение зарплаты и останется в команде.

«На основании того, что я знаю, не может быть и речи о том, чтобы Ривз не стал игроком «Лейкерс» в следующем сезоне», – пишет инсайдер Марк Стейн в своем блоге.

Ривз становится ограниченно свободным агентом. Организация сможет предложить игроку лишь 55 млн на 4 года. Сообщалось, что есть минимум одна команда, готовая предоставить защитнику больший контракт. «Лейкерс» смогут повторить предложение другого клуба.

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12 комментариев

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xamer 9
Ответ Аркадий Негойда
Это не "понижение зарплаты", ты правда этого не понимаешь, Павел Косыгин?
Понижение потенциальной зарплаты в контракте - так лучше?)
Мне кажется все, кто хочет- все понимают о чем речь в первом предложении.
+9
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Аркадий Негойда
Ответ xamer 9
Понижение потенциальной зарплаты в контракте - так лучше?) Мне кажется все, кто хочет- все понимают о чем речь в первом предложении.
Все, кто хочет☆
Я не хочу. Есть уступки, а есть понижение.
Когда читаю про "войнов" ГСВ или "выиграть Филу" тоже понимаю о чём разговор. Просто меня не устраивает. От пользователя могу стерпеть, а от новостника нет
+10
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Insamo217
если кто и достоин таких денег в ЛАЛ, то это Ривз
+8
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takos
в спёрс бы его, отлично в состав вписывается
+3
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noke
Учитывая плей-офф, если Ривз получит меньше 80 на четыре - это будет полный провал его агента.
+3
-1
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avcgloronalduMU
Ответ Djoyin
Парня рекламщики завалят деньгами всё равно.
у него контракт с производителем кроссовок из Китая)
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avcgloronalduMU
Ответ Александр Спирин
>«На основании того, что я знаю, не может быть и речи о том, чтобы Ривз не стал игроком «Лейкерс» в следующем сезоне» Компромат, видать, железный имеют.
White Men Can’t Jump
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Аркадий Негойда
Это не "понижение зарплаты", ты правда этого не понимаешь, Павел Косыгин?
+2
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Djoyin
Парня рекламщики завалят деньгами всё равно.
+2
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Tolball
А сам Ривз другое говорил.
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Александр Спирин
>«На основании того, что я знаю, не может быть и речи о том, чтобы Ривз не стал игроком «Лейкерс» в следующем сезоне»
Компромат, видать, железный имеют.
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