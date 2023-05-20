Инсайдер Марк Стейн: «Как минимум одна команда предложит Остину Ривзу больше, чем «Лейкерс»
По словам инсайдера Марка Стейна, как минимум одна команда НБА в межсезонье предложит защитнику Остину Ривзу больше, чем «Лейкерс».
24-летний Ривз этим летом станет ограниченно свободным агентом и, как ожидается, привлечет внимание многих команд лиги.
Сообщается, что «Лейкерс» могут предложить Ривзу четырехлетний контракт на сумму около 53 миллионов долларов. Если другая команда предложит защитнику больше, «Лейкерс» не смогут перебить ее предложение.
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
И с головой в порядке в ментальном плане. Не теряется, получше некоторых звезд в этом смысле будет
Выкатят Сперс ему 60 на 4 и поедет в Сан Антонио. Лейкерс никто и спрашивать не будет))
Кузьма, карузо , будут ещё....