Инсайдер Марк Стейн: «Как минимум одна команда предложит Остину Ривзу больше, чем «Лейкерс»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, как минимум одна команда НБА в межсезонье предложит защитнику Остину Ривзу больше, чем «Лейкерс».

24-летний Ривз этим летом станет ограниченно свободным агентом и, как ожидается, привлечет внимание многих команд лиги.

Сообщается, что «Лейкерс» могут предложить Ривзу четырехлетний контракт на сумму около 53 миллионов долларов. Если другая команда предложит защитнику больше, «Лейкерс» не смогут перебить ее предложение.

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

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21 комментарий

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Лиллард унижатель!
Опять топового беляша у ЛеБрона уведут.
+17
0
+17
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fridzon
Играть умеет. Отличный и в качестве боллхендлера, и как снайпер с получения. Правда смотрю мало кто покупается уже на его остановки и выкрутасы в 3-сек зоне, как в регулярке.
И с головой в порядке в ментальном плане. Не теряется, получше некоторых звезд в этом смысле будет
+14
0
+14
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phivas
Сан-Антонио.. Пустая платёжка, а снайперов не хватает. Очевидно сейчас шпоры начнут проводить усиление ростера
+13
-2
+11
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ammen
Ответ Xell
Лал на юг их пошлет)) С сперс там траблы
«Любой, кто скажет вам, что мы играем не ради денег, солжет. Я хочу получить как можно больше денег и быть настолько успешным, насколько это возможно. Не столь важно, где именно», – заявил Ривз.

Выкатят Сперс ему 60 на 4 и поедет в Сан Антонио. Лейкерс никто и спрашивать не будет))
+9
0
+9
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Прозектор-50
Ответ AEZAKMI228
Какая
Юта, например
+6
0
+6
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steel
Перебить не смогут, а заматчить смогут.
+5
0
+5
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wildgamer
Ответ Givi Shotadze
Попытки посеять раздрай в ЛАЛ перед ответственными играми. Ривз чемпион получит сколько захочет, а ЛАЛ не станет его удерживать. И он это знает.
А Ривз уже чемпион ?
+5
-1
+4
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Александр Спирин
Ответ AEZAKMI228
Какая
*Кавая
+4
0
+4
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AEZAKMI228
Какая
+2
0
+2
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Юра Якунин
Ответ AEZAKMI228
Какая
Думаю да, не дадут больше. Найдут третьего (Карусо, Ривз ... )
+2
0
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avcgloronalduMU
Ривз молодцом
+1
0
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ecopromo
меняем на пула не глядя
+1
0
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noke
Выбьет контракт и станет совершенно унылым. Обычная история. Человек сейчас воюет за своё будущее. Миллионов 90 - это будущее обеспечат.
+1
0
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Lost
Новость максимальный бред уже давно есть инсайды что ривз продолжит в лейкерс. Любое предложение со стороны будут повторять и оставлять игрока себе другим командам невозможно получить его
+1
0
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Xell
Ответ AEZAKMI228
Какая
Клипперс)))
+4
-4
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engine_10
Ответ phivas
Сан-Антонио.. Пустая платёжка, а снайперов не хватает. Очевидно сейчас шпоры начнут проводить усиление ростера
Вообще не очевидно. Вполне возможно ещё один пик в этом году постараются выменять, чтобы задрафтовать интересного PG и один сезон ещё будут учить молодёжь играть, а уже через сезон усиливать состав
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Дмитрий Кораблев
Парень хочет контракт жизни - и его получит. Может если был вариант без Леброна в ЛЛ тогда была иная ситуация. Забитая платежка не дает шанса на усиление - ждем 2024 год как Прощальный Тур Леброна.
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Givi Shotadze
Ответ wildgamer
А Ривз уже чемпион ?
Он мотивирован этим. Если титула не будет, какая разница кто такой Ривз.
Кузьма, карузо , будут ещё....
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