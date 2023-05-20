Инсайдер Марк Стейн: «Как минимум одна команда предложит Остину Ривзу больше, чем «Лейкерс»

По словам инсайдера Марка Стейна, как минимум одна команда в межсезонье предложит защитнику больше, чем «Лейкерс».

24-летний Ривз этим летом станет ограниченно свободным агентом и, как ожидается, привлечет внимание многих команд лиги.

Сообщается, что «Лейкерс» могут предложить Ривзу четырехлетний контракт на сумму около 53 миллионов долларов. Если другая команда предложит защитнику больше, « » не смогут перебить ее предложение.

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