Определены все финалисты Лиги Белова 2023

8 мая в Санкт-Петербурге стартовал Суперфинал АСБ 2023.

Начался игровой день с женских полуфиналов. Действующий победитель турнира “УрФУ Сима-Ленд” в упорной борьбе добыл путёвку в финал, обыграв “Чёрные Медведи-Политех” – 47:45. Третий сезон подряд соперником команды из Екатеринбурга будет ГУТИД, одержавший победу над ВлГУ – 70:57.

В мужской части все получилось куда непредсказуемее – шестикратный победитель Лиги Белова МГАФК второй сезон подряд остается без финала: в ярком противостоянии УРФУ из Екатеринбурга оказался сильнее (89:83). Наибольшую аудиторию на трибунах “Юбилейного” собрал питерский полуфинал “Военмех”-ГУТИД. Несмотря на статус дебютанта Суперфиналов, “Военмех” проявил характер и убедительно победил – 79:58.

Решающие матчи у девушек пройдут сегодня, 19 мая. Матч за третье место и мужской финал пройдут 20 мая.

19 мая

16:00 – “Чёрные Медведи-Политех” – ВлГУ

19:00 – ГУТИД – “УрФУ Сима-Ленд”

20 мая

15:30 – МГАФК – ГУТИД

18:30 – УРФУ – “Военмех”