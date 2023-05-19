Определены все финалисты Лиги Белова 2023

Теги любительский баскетбол натив Баскетбол

8 мая в Санкт-Петербурге стартовал Суперфинал АСБ 2023.

Начался игровой день с женских полуфиналов. Действующий победитель турнира “УрФУ Сима-Ленд” в упорной борьбе добыл путёвку в финал, обыграв “Чёрные Медведи-Политех” – 47:45. Третий сезон подряд соперником команды из Екатеринбурга будет ГУТИД, одержавший победу над ВлГУ – 70:57.

В мужской части все получилось куда непредсказуемее – шестикратный победитель Лиги Белова МГАФК второй сезон подряд остается без финала: в ярком противостоянии УРФУ из Екатеринбурга оказался сильнее (89:83). Наибольшую аудиторию на трибунах “Юбилейного” собрал питерский полуфинал “Военмех”-ГУТИД.  Несмотря на статус дебютанта Суперфиналов, “Военмех” проявил характер и убедительно победил – 79:58. 

Решающие матчи у девушек пройдут сегодня, 19 мая. Матч за третье место и мужской финал пройдут 20 мая.

19 мая

16:00 – “Чёрные Медведи-Политех” – ВлГУ

19:00 –  ГУТИД – “УрФУ Сима-Ленд” 

20 мая

15:30 – МГАФК – ГУТИД

18:30 – УРФУ – “Военмех”

Опубликовал Sports.ru

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