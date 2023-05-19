Энтони Дэвис о 4 из 15 с игры во 2-м матче: «Мне нравились броски, которые я совершил»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на 4 из 15 с игры во втором матче серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Дэвис в четверг набрал 18 очков, в первой встрече на его счету было 40.

«Мне нравились все броски, которые я сегодня совершил. Просто многие из них не достигли цели.

Я продолжу атаковать с этих позиций, продолжу бросать. Мне надо делать это более эффективно, надо стать лучше и помочь команде победить. Я прибавлю», – заявил Дэвис.

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11 комментариев

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Ilovethisgame77
Денверу тоже очень они понравились! Молодец!
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Budabuda
слова вестбрика и кержакова
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jjeka
Денвер в первой половине тоже кучу открытых бросков смазали, тупо не шло. А потом всё перевернулось. Серия конечно очень крутая по накалу
+13
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Валерий Королёв
Мне тоже нравятся. Не останавливайся и ничего не меняй в себе!
+7
0
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zippa
По правде говоря броски были хорошие, так что с реализацией проблема, а не с выбором бросков.
+6
-1
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Mr.BadGuy
В четвертой четверти накидал кирпичей, похоронил команду и считает что все нормально
+3
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Казимир Стыцько
"Потому что могу!"
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Vgorodeslyakot
В недоумении, почему нет нарезки этих бросков на NBAtube, чтобы и другие насладились.
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ke-ke
«Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов⁠⁠.» Эльман Пашаев о деле Ефремова
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Dmitriy Yarmolenko
Девис как то ментально просел. В четвертой пулял 3 одна залетела потом мимо.
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