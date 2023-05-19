Форвард «Лейкерс» отреагировал на 4 из 15 с игры во втором матче серии с « » (103:108, 0-2).

Дэвис в четверг набрал 18 очков, в первой встрече на его счету было 40.

«Мне нравились все броски, которые я сегодня совершил. Просто многие из них не достигли цели.

Я продолжу атаковать с этих позиций, продолжу бросать. Мне надо делать это более эффективно, надо стать лучше и помочь команде победить. Я прибавлю», – заявил Дэвис.

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