Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» сыграет с «Тренто»
Во вторник, 16 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии «Дертона» примет «Тренто».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
«Дертона» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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