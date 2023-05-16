Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» сыграет с «Тренто»

Теги результаты чемпионат Италии Тренто Дертона Баскетбол

Во вторник, 16 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии «Дертона» примет «Тренто».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

Дертона – Тренто
Дата проведения
16 мая, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

«Дертона» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет новым чемпионом НБА?

Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес со Стефом Карри. Как вообще на это купились?

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий