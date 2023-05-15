Названы пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара

Теги Крис Пол НБА Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри Джарен Джексон-младший Грант Уильямс Тре Джонс Баскетбол

НБА объявила пятерку претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

На награду в 2023 году претендуют: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

НБА учредила награду в мае 2021 года. Все 30 команд лиги выдвигают по одному игроку из своего состава в качестве кандидата. Пятерку претендентов выбирает специальная комиссия, в которую входит Абдул-Джаббар.

Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

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9 комментариев

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Аморалинни
Джа Морант, без вариантов
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+38
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Лиллард унижатель!
Дайте Моранту за отстаивание второй поправки
+23
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Кирилл
Ответ maximus3737
Тре Джонс уже перешел в Мемфис?
С братом на сезон поменялись местами - все равно Поп не заметит )
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VolkXan
Оба Мемфис ))
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A. V.
Я не шучу - главное, чтоб однажды не возникла премия джа моранта ( с маленькой буквы)
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rembrandao
Я бы еще Макколлума сюда добавил
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Иванофф
Хотелось бы примеров, как каждый из пятерки в текущем сезоне стремился к социальной справедливости и отстаивал многолетние ценности лиги
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