Названы пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара
НБА объявила пятерку претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.
На награду в 2023 году претендуют: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).
НБА учредила награду в мае 2021 года. Все 30 команд лиги выдвигают по одному игроку из своего состава в качестве кандидата. Пятерку претендентов выбирает специальная комиссия, в которую входит Абдул-Джаббар.
Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.
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