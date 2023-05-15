Названы пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара

НБА объявила пятерку претендентов на награду имени , которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

На награду в 2023 году претендуют: («Голден Стэйт»), («Финикс»), («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

НБА учредила награду в мае 2021 года. Все 30 команд лиги выдвигают по одному игроку из своего состава в качестве кандидата. Пятерку претендентов выбирает специальная комиссия, в которую входит Абдул-Джаббар.

Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

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