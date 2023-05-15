«Бостону» удался рывок 28:3 во время 7-го матча с «Филадельфией»

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«Бостону» удался рывок 28:3 во время седьмого матча серии с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

«Селтикс» совершили ключевое ускорение в третьей четверти, когда счет был равным – 55:55. 

Благодаря рывку «Бостон» повел 83:58.

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1 комментарий

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ThroughTheUniverse
Опять ньюсмейкеры игры по заголовкам ютуба смотрят.
Рывок, если что, был 28:3, с 55:55 до 83:58, что чууууточку выглядит повпечатлительнее, чем 18:3 : )
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