«Бостону» удался рывок 28:3 во время 7-го матча с «Филадельфией»

« » удался рывок 28:3 во время седьмого матча серии с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

«Селтикс» совершили ключевое ускорение в третьей четверти, когда счет был равным – 55:55.

Благодаря рывку «Бостон» повел 83:58.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх