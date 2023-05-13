Адриатическая лига. Плей-офф. «Цедевита-Олимпия» примет ФМП
В субботу, 13 мая, в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербский ФМП.
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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