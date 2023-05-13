Адриатическая лига. Плей-офф. «Цедевита-Олимпия» примет ФМП

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига ФМП Баскетбол

В субботу, 13 мая, в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербский ФМП.

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

Цедевита Олимпия – ФМП
Дата проведения
13 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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