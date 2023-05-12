Ян Веселы получил повреждение в матче чемпионата Испании

Центровой «Барселоны» Ян Веселы получил повреждение во время матча чемпионата Испании против «Обрадойро» (94:77).

« с острой болью в пояснице выбыл до конца матча против «Обрадойро». Дальнейшее обследование определит его готовность к следующим играм», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Финал четырех» стартует через неделю, 19 мая, в Каунасе.

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