ACB. «Реал» примет «Гранаду», «Берселона» сыграет в гостях с «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» примет на своей арене «Гранаду», «Берселона» сыграет в гостях с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Жирона Дата проведения 2 апреля, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Тенерифе – Барселона Дата проведения 2 апреля, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: – 20-4, – 20-4, – 20-4, Тенерифе – 18-6, Уникаха – 16-9, Ховентуд – 16-9, – 15-10, – 13-11, Бреоган – 12-13, Обрадойро – 11-13, – 11-14, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 9-16, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16, Манреса – 6-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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