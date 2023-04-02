ACB. «Реал» примет «Гранаду», «Берселона» сыграет в гостях с «Тенерифе» и другие матчи
В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» примет на своей арене «Гранаду», «Берселона» сыграет в гостях с «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.15, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Реал – 20-4, Барселона – 20-4, Баскония – 20-4, Тенерифе – 18-6, Уникаха – 16-9, Ховентуд – 16-9, Гран-Канария – 15-10, Валенсия – 13-11, Бреоган – 12-13, Обрадойро – 11-13, Бильбао – 11-14, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 9-16, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16, Манреса – 6-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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