Руководитель клуба Западной конференции о Бене Симмонсе: «Давно перестал следить за этим сукиным сыном»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Согласно сообщению Heavy.com, интерес к разыгрывающему «Бруклина» Бену Симмонсу в лиге серьезно упал.

«Я давно перестал следить за этим сукиным сыном», – приводятся слова руководителя одного из клубов Западной конференции.

Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.

Контракт австралийца рассчитан до 2025 года (37,9 млн за сезон-2023/24, 40 млн за сезон-2024/25).

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11 комментариев

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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
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Evgeniy 72
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Док на Востоке.
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pulyalke
просто он его боится! симмонс, харден, кайри и кеша дюрант - это лучшая команда лиги, а этот гм просто трус!
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Evgeniy 72
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Док 100%
И не руководитель команды, а тренер.
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Марсель Объелся
Так он и не играет
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ID89
А ты точно руководитель?
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Veni-Vidi-Vici
Шон Маркс, конечно (и пофиг, что речь про Запад).
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Вадим flanec
Думаю что это либо Кьюбан, либо Балмер. Второй наиболее вероятный кандидат. Хотя это владельцы, а не руководители. А вообще, могли бы понятнее написать в новости. А то понимай как хочешь. Получается что это босс фронт-офиса?
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Jazzzz
Бывший владелец Санз))
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Evgeniy 72
Ответ Вадим flanec
Думаю что это либо Кьюбан, либо Балмер. Второй наиболее вероятный кандидат. Хотя это владельцы, а не руководители. А вообще, могли бы понятнее написать в новости. А то понимай как хочешь. Получается что это босс фронт-офиса?
Скорее всего речь о Портленде, они раньше интересовались Беном, и у них возможно есть Лиллард на продажу. Пиков у Бруклина дофига, пусть и не своих, есть чем уравновесить зарплаты, как раз вот Симмонс для этого.
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Вадим flanec
Ответ Evgeniy 72
Скорее всего речь о Портленде, они раньше интересовались Беном, и у них возможно есть Лиллард на продажу. Пиков у Бруклина дофига, пусть и не своих, есть чем уравновесить зарплаты, как раз вот Симмонс для этого.
Может и Блейзерс здесь замешаны. Я лишь высказал своё субъективное мнение.
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