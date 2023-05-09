Руководитель клуба Западной конференции о Бене Симмонсе: «Давно перестал следить за этим сукиным сыном»
Согласно сообщению Heavy.com, интерес к разыгрывающему «Бруклина» Бену Симмонсу в лиге серьезно упал.
«Я давно перестал следить за этим сукиным сыном», – приводятся слова руководителя одного из клубов Западной конференции.
Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.
Контракт австралийца рассчитан до 2025 года (37,9 млн за сезон-2023/24, 40 млн за сезон-2024/25).
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