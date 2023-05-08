Чарльз Баркли: «Какой-то дурак не включил Йокича в Топ-5 при голосовании за MVP»

Теги Денвер НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Эксперт Чарльз Баркли критически отозвался о журналисте, который не включил центрового «Денвера» Николу Йокича в Топ-5 при голосовании за MVP.

«Эмбиид заслужил награду, Джокер и Яннис тоже, в тройке между ними можно было выбирать на усмотрение каждого. Но что меня беспокоит, так это один человек, даже не знаю имя этого дурака, но он не включил Йокича в Топ-5 при голосовании за MVP.

Таким людям нельзя давать право голоса... Ведет себя как один из этих дураков, которым мы позволяем выбирать президента. Чертов идиот», – заявил Баркли.

Йокич в воскресенье набрал 53 очка в четвертом матче с «Финиксом» (124:129, 2-2).

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11 комментариев

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Геннадий Тимченко
Чарлз говорит такие очевидные вещи, так и хочется сказать: ты прав, Карл👏
+37
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quznez
Ответ Tim Timson
это он про коллегию выборщиков?)
про кодеров прог для счётных машинок и их кураторов.
+14
-3
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Tim Timson
это он про коллегию выборщиков?)
+7
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Геннадий Тимченко
Ответ udod
это про нынешнего короля Англии?
Нет, просто игра слов: мем + по английски Carl и Charles это одно и то же имя
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Jazzzz
Какой-то черный расист
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Anton Chevychalov
Ответ Tim Timson
это он про коллегию выборщиков?)
Ага
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Deathspell Omega
Такая же история была в прошлом году в НХЛ, когда в голосовании по Норрису ( приз лучшему защитнику) один из журналистов не включил защитника Йоси в топ и за счет он проиграл Макару. Нужно просто запрещать журналистам участвовать в подобных голосованиях.
А кому разрешить? Кто может гарантировать хотя бы адекватность (не говоря об объективности)
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Deathspell Omega
Такая же история была в прошлом году в НХЛ, когда в голосовании по Норрису ( приз лучшему защитнику) один из журналистов не включил защитника Йоси в топ и за счет он проиграл Макару.
Нужно просто запрещать журналистам участвовать в подобных голосованиях.
+1
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