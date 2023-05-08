Эксперт Чарльз Баркли критически отозвался о журналисте, который не включил центрового « » в Топ-5 при голосовании за MVP.

«Эмбиид заслужил награду, Джокер и Яннис тоже, в тройке между ними можно было выбирать на усмотрение каждого. Но что меня беспокоит, так это один человек, даже не знаю имя этого дурака, но он не включил Йокича в Топ-5 при голосовании за MVP.

Таким людям нельзя давать право голоса... Ведет себя как один из этих дураков, которым мы позволяем выбирать президента. Чертов идиот», – заявил Баркли.

Йокич в воскресенье набрал 53 очка в четвертом матче с «Финиксом» (124:129, 2-2).

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