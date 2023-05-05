Дэнни Грин: «Большинство игроков НБА нельзя назвать хотя бы неплохими защитниками»

Защитник « » поделился, что еще способен приносить пользу на паркете, несмотря на недавнюю травму и приближающийся закат карьеры.

В прошедшей регулярке 35-летний Грин принял участие лишь в 11 матчах. Ранее сообщалось, что «Кавс», скорее всего, расстанутся с игроком. Он станет свободным агентом этим летом.

«Когда дело доходит до преодоления заслонов и защиты 1 на 1, я все еще способен на многое. Конечно, мне уже не 20 лет. Колено в порядке, а ноги достаточно в форме, чтобы метаться по паркету, обороняться на уровне, который не хуже, если не лучше, чем у большинства в лиге. Многие парни все равно не защищаются.

В худшем случае меня можно назвать середняком в обороне, хоть я и считаю, что это не так. Но это все равно лучше, чем огромное число игроков. Большинство парней в лиге не являются хорошими или хотя бы неплохими защитниками», – сказал Грин.

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