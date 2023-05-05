Дэнни Грин: «Большинство игроков НБА нельзя назвать хотя бы неплохими защитниками»

Теги Кливленд НБА Дэнни Грин Баскетбол

Защитник «Кливленда» Дэнни Грин поделился, что еще способен приносить пользу на паркете, несмотря на недавнюю травму и приближающийся закат карьеры.

В прошедшей регулярке 35-летний Грин принял участие лишь в 11 матчах. Ранее сообщалось, что «Кавс», скорее всего, расстанутся с игроком. Он станет свободным агентом этим летом.

«Когда дело доходит до преодоления заслонов и защиты 1 на 1, я все еще способен на многое. Конечно, мне уже не 20 лет. Колено в порядке, а ноги достаточно в форме, чтобы метаться по паркету, обороняться на уровне, который не хуже, если не лучше, чем у большинства в лиге. Многие парни все равно не защищаются.

В худшем случае меня можно назвать середняком в обороне, хоть я и считаю, что это не так. Но это все равно лучше, чем огромное число игроков. Большинство парней в лиге не являются хорошими или хотя бы неплохими защитниками», – сказал Грин.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lepo Lepo
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Дед с ним не сработается
так то 8 лет с ним ладил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
В САС молодежь учить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Да по показывает кто умеет защищаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ AEZAKMI228
В САС молодежь учить
Дед с ним не сработается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Lepo Lepo
так то 8 лет с ним ладил
Мне вообще трудно вспомнить игроков, которые бы, поиграв у Попа, потом плохо о нём отзывались. Даже Стив Джексон, который в своё время был недоволен тем, что его время стали урезать в пользу Паркера, и из-за этого ушел из команды, потом по окончании карьеры признал, что это было ошибочным решением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий