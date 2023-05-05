Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом» (2-2)

В пятницу, 5 мая, прошел четвертый матч серии плей-офф Евролиги между турецким « » и греческим « » (73:69, 2-2).

Плей-офф

Четвертый матч (до трех побед)

ФЕНЕРБАХЧЕ: Пьер (17), Дорси (16), Хейс (12)

ОЛИМПИАКОС: Маккиссик (20 + 5 подборов), Канаан (12), Фааль (12 + 7 подборов)

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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