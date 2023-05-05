Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом» (2-2)
В пятницу, 5 мая, прошел четвертый матч серии плей-офф Евролиги между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом» (73:69, 2-2).
Плей-офф
Четвертый матч (до трех побед)
- Дата проведения
- 5 мая, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
ФЕНЕРБАХЧЕ: Пьер (17), Дорси (16), Хейс (12)
ОЛИМПИАКОС: Маккиссик (20 + 5 подборов), Канаан (12), Фааль (12 + 7 подборов)
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди
Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса
И повторили эту комбинацию трижды !
А Оли ничего и не сделали с этим.