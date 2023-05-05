Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом» (2-2)

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Баскетбол

В пятницу, 5 мая, прошел четвертый матч серии плей-офф Евролиги между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом» (73:69, 2-2).

Евролига

Плей-офф

Четвертый матч (до трех побед)

Фенербахче Беко Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
5 мая, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

ФЕНЕРБАХЧЕ: Пьер (17), Дорси (16), Хейс (12)

ОЛИМПИАКОС: Маккиссик (20 + 5 подборов), Канаан (12), Фааль  (12 + 7 подборов)

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Фенер был сильнее в концовке за счет одной комбинации: размен большого на маленького, на большом пытаются сжалиться, большой отдает на свободного игрока на дуге - привет 3 очка.
И повторили эту комбинацию трижды !

А Оли ничего и не сделали с этим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Кирилл
Фенер был сильнее в концовке за счет одной комбинации: размен большого на маленького, на большом пытаются сжалиться, большой отдает на свободного игрока на дуге - привет 3 очка. И повторили эту комбинацию трижды ! А Оли ничего и не сделали с этим.
А что ты хотел, это гений концовок и тайм-аутов Итудис
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Славонычч
Фенербахче жми 👈
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Олимпиакос сделай османов. С них станется. Людоеды.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милош Теодосич
Ответ jonnysilverhand01
А что ты хотел, это гений концовок и тайм-аутов Итудис
😄😄😄👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий