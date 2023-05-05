Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о худшем прощании с командой в своей карьере.

«Это было в « ». Команда проводила традиционную встречу с игроками, как это делается везде в НБА после завершения сезона. У меня до этого возникали проблемы в раздевалке, меня обменяли в «Орландо», так что там я вел себя хорошо. Я вел себя максимально хорошо, старался не действовать никому на нервы. Но за время в «Мэджик» я наблюдал за , который уничтожал самооценку всех игроков. И я такой: «Как вы, ребята, допускаете такое? Эй, Дуайт, ты же капитан, ну скажи ему, заткни ему рот. Сделай что-нибудь». Тюркоглу, Редик, я пытался взывать и к этим парням. Стэн же со своим хриплым голосом все время бушевал: «Вы полный отстой! Вы че творите? У вас есть девушки, и вы вот так играете в баскетбол?»

И вот проходят собеседования после сезона. Вообще, Стэн – отличный человек, потрясающий, но до какого-то момента. Когда приходит время действовать, он меняется и становится настоящим засранцем, серьезно. Так-то он все время улыбается, спрашивает у всех, как дела и все такое. Но когда звучит сирена, он становится другим человеком, просыпается его внутренний демон, он словно вас больше не узнает. Ну и вот начинается наше с ним собеседование. И я начал копать, глубоко копать. «Стэн, ты очень хороший тренер, с баскетбольной точки зрения, тактика и все дела. Но если говорить об обращении с другими людьми, то ты ужасен. Уверен, что соседи тебя не любят. Скорее всего, ты не ладишь со своими детьми. Такой уж ты человек». Я уже понимал, что вряд ли буду в команде в следующем сезоне. Он такой: «Ну хорошо, хорошо, я понял».

Проблема Стэна в том, что он знает о своих проблемах. Но не хочет меняться», – заявил Аренас.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы