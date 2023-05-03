Анастасия Зиадитдинова, жена защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала о состоянии здоровья баскетболиста после нападения.

«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное еще через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — сказала Зиадитдинова.

Швед в понедельник стал жертвой нападения возле ресторана в Москве, в результате которого получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент