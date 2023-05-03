Жена Алексея Шведа: «Он лежит и не двигается, у него корсет на шее»

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Анастасия Зиадитдинова, жена защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала о состоянии здоровья баскетболиста после нападения.

«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное еще через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — сказала Зиадитдинова.

Швед в понедельник стал жертвой нападения возле ресторана в Москве, в результате которого получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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27 комментариев

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fqs8r9vwjw
Собакам, его ужарившим - по полной строгости!
+59
-1
+58
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Leonid Slutskiy
Здоровья Алексею
+46
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+46
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Огюст
У людей не осталось ,а может у таких и не было ничего святого в их душах -одна жестокость и злость, я о тех ,кто напал на Шведа ,да и на многих ,многих других людей когда то !
+19
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+18
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cyberbob
Ответ DpeMa111
У нас побои вообще не принято считать чем то серьезным, пока человек жив, когда моему брату битой череп разбили и он в больнице 11 дней провел, нападавшему ничего кроме условного срока не грозило и небольшой компенсации в 20тыс рублей
Ну он же не с табличкой "*** *****" вышел
+15
-2
+13
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DpeMa111
У нас побои вообще не принято считать чем то серьезным, пока человек жив, когда моему брату битой череп разбили и он в больнице 11 дней провел, нападавшему ничего кроме условного срока не грозило и небольшой компенсации в 20тыс рублей
+13
-2
+11
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SadButTrue
Ответ fqs8r9vwjw
Собакам, его ужарившим - по полной строгости!
Думаете как Навальному, Яшину или Кара-Мурзе дадут? Да не, гопники, разбившие череп Шведу - социально близкие, а за них отсидят какие-нибудь лохи.
+7
-1
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Олег Акимов
Ответ fqs8r9vwjw
Собакам, его ужарившим - по полной строгости!
Согласен, это варварство жарить людей.
+11
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elephant12
Ответ Огюст
У людей не осталось ,а может у таких и не было ничего святого в их душах -одна жестокость и злость, я о тех ,кто напал на Шведа ,да и на многих ,многих других людей когда то !
Горцы отмороженные совсем. Ждут удобного момента, а потом неожиданно резко бьют в ситуациях, когда не ожидаешь драки. Ну или толпой сразу
Животная агрессия какая-то
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filippa
Ответ D-eisler@yandex.ru
Здоровья чемпиону!!! одно не могу понять, почему сразу после драки отказался от госпитализации и спустя время только поехал? Это во первых опасно.. или я не ту инфу читал?
потому что мужиеи все , я в частности, даже с ножем в спине будут упираться от докторов до последнего- я по себе знаю..
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Стэн Смит
Ответ fqs8r9vwjw
Собакам, его ужарившим - по полной строгости!
Дай Бог. Но в РФ надеяться на правосудие такое себе занятие.
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filippa
удачи и здоровье Лехе!
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elephant12
Здесь показательно конечно накажут. Но это Швед, лучший баскетболист страны, резонанс большой
А вот обычным людям ловить нечего
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Соль.
Кошмар. Здоровья!
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D-eisler@yandex.ru
Здоровья чемпиону!!!

одно не могу понять, почему сразу после драки отказался от госпитализации и спустя время только поехал? Это во первых опасно.. или я не ту инфу читал?
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cnfc
Ответ Огюст
У людей не осталось ,а может у таких и не было ничего святого в их душах -одна жестокость и злость, я о тех ,кто напал на Шведа ,да и на многих ,многих других людей когда то !
да какие люди.. какое святое...о чем ты. ты бы на фото их глянул...
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Ярик01
Ответ DpeMa111
У нас побои вообще не принято считать чем то серьезным, пока человек жив, когда моему брату битой череп разбили и он в больнице 11 дней провел, нападавшему ничего кроме условного срока не грозило и небольшой компенсации в 20тыс рублей
Легкий вред - до 21 дней потеря трудоспособности.
Врачу и в прокуратуру на лапу и после 5 ножевых тебя выпишут за две недели пребывания, шустро передают в суд, где повторную экспертизу нельзя запросить. И срок потом с условкой - практическая норма рассмотрения.
+5
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Антон
Ответ D-eisler@yandex.ru
Здоровья чемпиону!!! одно не могу понять, почему сразу после драки отказался от госпитализации и спустя время только поехал? Это во первых опасно.. или я не ту инфу читал?
В шоке, может, был. На адреналине боли не чувствовал.
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frat3
Здоровья Лехе!!!
Надеюсь Ватутин и Иванов используют все своё влияние и разрулят инцидент в пользу Алексея и всего баскетбольного сообщества. Такими ребятами как Алексей нужно дорожить, оберегать и наслаждаться виртуозной игрой, а не читать новости из госпиталя
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Xell
Ответ Огюст
У людей не осталось ,а может у таких и не было ничего святого в их душах -одна жестокость и злость, я о тех ,кто напал на Шведа ,да и на многих ,многих других людей когда то !
Откуда у них душа? Только бабло))
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avcgloronalduMU
что говорит комолов, который там был?
в общем врачи ждут как организм сработает и возможно будет операция тогда?
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uralets46
Ответ Ярик01
Легкий вред - до 21 дней потеря трудоспособности. Врачу и в прокуратуру на лапу и после 5 ножевых тебя выпишут за две недели пребывания, шустро передают в суд, где повторную экспертизу нельзя запросить. И срок потом с условкой - практическая норма рассмотрения.
Ну , а если сноровки , заступников и адвоката нет. Перелом носа и в колонию
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Epicman
Ответ frat3
Здоровья Лехе!!! Надеюсь Ватутин и Иванов используют все своё влияние и разрулят инцидент в пользу Алексея и всего баскетбольного сообщества. Такими ребятами как Алексей нужно дорожить, оберегать и наслаждаться виртуозной игрой, а не читать новости из госпиталя
типа простыми людьми дорожить не стоит?)) есть много обычных дюей, которые приносят гораздо больше пользу обществу, и ради которых никто бы и не почесался.
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