Жена Алексея Шведа: «Он лежит и не двигается, у него корсет на шее»
Анастасия Зиадитдинова, жена защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала о состоянии здоровья баскетболиста после нападения.
«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное еще через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — сказала Зиадитдинова.
Швед в понедельник стал жертвой нападения возле ресторана в Москве, в результате которого получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга.
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Животная агрессия какая-то
А вот обычным людям ловить нечего
одно не могу понять, почему сразу после драки отказался от госпитализации и спустя время только поехал? Это во первых опасно.. или я не ту инфу читал?
Врачу и в прокуратуру на лапу и после 5 ножевых тебя выпишут за две недели пребывания, шустро передают в суд, где повторную экспертизу нельзя запросить. И срок потом с условкой - практическая норма рассмотрения.
Надеюсь Ватутин и Иванов используют все своё влияние и разрулят инцидент в пользу Алексея и всего баскетбольного сообщества. Такими ребятами как Алексей нужно дорожить, оберегать и наслаждаться виртуозной игрой, а не читать новости из госпиталя
в общем врачи ждут как организм сработает и возможно будет операция тогда?