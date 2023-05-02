Тренер команды Западной конференции: «У «Лейкерс» будет большое преимущество в количестве штрафных бросков»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Ассистент главного тренера одной из команд Западной конференции высказал мнение, за счет чего «Лейкерс» могут обыграть «Голден Стэйт» в серии второго раунда плей-офф.

«Это будет очень интересно. Во-первых, я думаю, что «Уорриорз» гораздо лучше «Лейкерс». Вероятно, самой большой их проблемой станет неравенство в количестве штрафных бросков. «Лейкерс» просто уничтожают команды, выходя на линию штрафных миллион раз.

«Голден Стэйт» не очень хорош в обороне под кольцом. «Лейкерс» завалят их бросками из-под кольца, а когда они попадают, обычно они выигрывают», – сказал тренер.

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2 комментария

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Максим Макеев
норм троллинг)
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А нас РАТЬ
... «Лейкерс» завалят их бросками из-под кольца, а когда они попадают, обычно они выигрывают», – сказал тренер.
После окончания тренерской карьеры, этот коуч может спокойно заменить Перкинса на телевидении. Уровень аналитики у этих двоих, приблизительно, одинаковый.
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