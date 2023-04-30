Кевин Дюрэнт: «Должен гораздо бережнее распоряжаться мячом». Форвард совершил 7 потерь в первом матче с «Денвером»

Звездный форвард « » после поражения от « » (107:125, 0-1) в первом матче серии раскритиковал себя за многочисленные потери.

«Я должен гораздо бережнее распоряжаться мячом. Должен искать возможность либо сделать бросок, либо отдать нормальную передачу. У меня, черт возьми, почти половина потерь команды. Справимся. Просто стоит играть уверенно, бросать уверенно и посмотреть, что произойдет в следующей игре», – сказал Дюрэнт.

На счету форварда 29 очков, 14 подборов, 3 блок-шота, 1 передача и 7 потерь.

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