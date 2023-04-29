Кевин Дюрэнт: «Майкл Портер – решающий фактор в серии «Санз» – «Наггетс»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Майкл Портер Баскетбол

Суперзвезда «Финикса» Кевин Дюрэнт назвал форварда «Денвера» Майкла Портера решающим фактором предстоящей серии второго раунда плей-офф между командами.

«Я всегда был впечатлен его игрой. В школе он считался лучшим игроком страны. Думаю, что из-за травмы он упал так низко на драфте, и «Денверу» повезло выбрать его. Он стал 14-м или 15-м номером драфта.

Но у него всегда был потенциал стать отличным игроком. Теперь он здоров и выступает за команду, которая борется за чемпионство. Наличие будущего члена Зала славы в составе немного облегчает им игру.

Его возможности безграничны. Он еще молод. Несмотря на операцию, он все еще атлетичен. Надеюсь, что в этой серии он не разыграется, потому что он великолепен. Он является решающим фактором в этой серии», – сказал Дюрэнт.

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Майндгеймс начались.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ dev0
Майндгеймс начались.
Хех, а ведь верно. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ noke
Хех, а ведь верно. ))
Но в принципе Кевин прав. Понятно чего ждать от Николы и Джвмала. Если Портер будет попадать как он может - это действительно может стать X-факттором для Денвера
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azat LA
Согласен с вышесказанным, но, как мне думается, Х-фактор КейДи. Если менталка в команде хорошая, у Денвера шансов минимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий