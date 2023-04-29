Кевин Дюрэнт: «Майкл Портер – решающий фактор в серии «Санз» – «Наггетс»

Суперзвезда « » назвал форварда « » решающим фактором предстоящей серии второго раунда плей-офф между командами.

«Я всегда был впечатлен его игрой. В школе он считался лучшим игроком страны. Думаю, что из-за травмы он упал так низко на драфте, и «Денверу» повезло выбрать его. Он стал 14-м или 15-м номером драфта.

Но у него всегда был потенциал стать отличным игроком. Теперь он здоров и выступает за команду, которая борется за чемпионство. Наличие будущего члена Зала славы в составе немного облегчает им игру.

Его возможности безграничны. Он еще молод. Несмотря на операцию, он все еще атлетичен. Надеюсь, что в этой серии он не разыграется, потому что он великолепен. Он является решающим фактором в этой серии», – сказал Дюрэнт.

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