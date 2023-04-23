Федерация баскетбола Франции выведет из обращения 9-й номер Тони Паркера

Теги Тони Паркер сборная Франции НБА Федерация баскетбола Франции Баскетбол

Федерация баскетбола Франции приняла решение вывести из обращения 9-й номер, под которым за национальную сборную выступал легендарный разыгрывающий Тони Паркер.

Торжественная церемония состоится во время товарищеского матча в Лионе перед Олимпийскими играми 2024 года. Ожидается, что соперником сборной Франции в этом матче станет сборная США.

Ранее было объявлено, что Паркер будет включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония состоится 11-12 августа.

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