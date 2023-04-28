«Старался поддержать супругу перед рождением дочери, поэтому не спал вместе с ней». Артем Клименко стал отцом перед третьим матчем серии с УНИКСом

Центровой « » стал отцом по ходу серии с УНИКСом (2-3). Девочку назвали Николь.

– Артем, как дела? Отошел после рождения ребенка?

– Ночка выдалась утомительной, конечно. Я старался поддержать супругу перед рождением дочери, поэтому не спал вместе с ней. Как вы уже, возможно, знаете, Николь родилась ночью перед третьим матчем серии против .

– Как выбирали имя Николь? Почему оно?

– Долго выбирали имя для дочери, не могли сойтись в общем мнении. В итоге составили список из 3-5 имен и уже после этого определились с именем.

– Ты стал отцом в самую горячую пору сезона. Успеваешь помогать жене с ребенком?

– Пока что нет, так как выписали супругу с ребенком на четвертый день, и нам удалось побыть вместе только одну ночь перед выездом в Казань. Еще не успел!

– То есть, пока спишь нормально?

– Да, это пока была единственная ночь вместе. И дочь, кстати, нам дала поспать.

– Когда увидим Николь на матчах?

– Пока что мне трудно ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от многих факторов, – сказал Клименко в интервью «Зениту».

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