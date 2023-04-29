Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Газиантеп», «Бююкчекмедже» встретится с «Коньяспором» и другие матчи

В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Меркезефенди» примет «Газиантеп», « » встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Коньяспор Дата проведения 29 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-13, Галатасарай – 11-15, – 11-15, Бююкчекмедже – 11-15, Бахчешехир – 11-15, – 11-15, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-16, – 9-17,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших