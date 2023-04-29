Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Газиантеп», «Бююкчекмедже» встретится с «Коньяспором» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Турции Коньяспор Тофаш Газиантеп Бююкчекмедже Петким Спор Меркезефенди Баскетбол

В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Меркезефенди» примет «Газиантеп», «Бююкчекмедже» встретится с «Коньяспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Тофаш 66:71 (4 четверть)
Дата проведения
29 апреля, 13.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча
Петким Спор
Симмонс (14), Олдридж (9), Эргиндениз (8), Прюитт (4), Перкинс (2) – старт; Бут (16), Улусой (4), Арар (2), Йылдырым (0).
Тофаш
Туре (17), Грэй (14), Эннис (7), Мэнек (4), Гечим (2) – старт; Танышан (7), Дойл (5), Угурлу (2), Бююктунджель (1), Акдамар (0).

Меркезефенди – Газиантеп
Дата проведения
29 апреля, 15.30, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Бююкчекмедже – Коньяспор
Дата проведения
29 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-13, Галатасарай – 11-15, Тофаш – 11-15, Бююкчекмедже – 11-15, Бахчешехир – 11-15, Петким Спор – 11-15, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-17,Бешикташ – 8-18,  Коньяспор – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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