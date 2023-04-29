Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Газиантеп», «Бююкчекмедже» встретится с «Коньяспором» и другие матчи
В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.
«Меркезефенди» примет «Газиантеп», «Бююкчекмедже» встретится с «Коньяспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 апреля, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Петким Спор
- Симмонс (14), Олдридж (9), Эргиндениз (8), Прюитт (4), Перкинс (2) – старт; Бут (16), Улусой (4), Арар (2), Йылдырым (0).
- Дата проведения
- 29 апреля, 15.30, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 29 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-13, Галатасарай – 11-15, Тофаш – 11-15, Бююкчекмедже – 11-15, Бахчешехир – 11-15, Петким Спор – 11-15, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-17,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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