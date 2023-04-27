«Cегодня играл как дерьмо». Леброн Джеймс реализовал 5 из 17 в пятом матче с «Мемфисом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал свое выступление в пятом матче серии против «Мемфиса» (99:116, 2-3).

«Сегодня играл как дерьмо. Буду лучше в шестом матче», – сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Форвард отметился 15 очками, 10 подборами, 5 передачами и 5 потерями.

4-кратный чемпион НБА за 36 минут на паркете реализовал 5 из 17 бросков с игры (1 из 9 из-за дуги).

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12 комментариев

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BT
Уэстбрук при схожей статистике сказал, что он боролся и что он горд.
+5
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AEZAKMI228
Ответ Light Yagami
Ничего, кэрриган то же самое говорил в прошлом году в Катовице после матча с "Нави", в итоге залутали турик тогда.
что что прости?
+6
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Consistency
Да видно было, что ватный, даже мяч из рук вываливался, поскользнулся пару раз. Чак ещё до игры сказал, что Брон хорошо не сыграет, потому что в 38 ты в разы медленнее восстанавливаешься между играми, а тут через день после такой игры, такой нагрузки и такого перформанса. Жалко только, что Дэвис по своему графику "хорошая игра - ужасная игра" хорошую выдал именно сегодня.
+4
-1
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Drinkinss
дальше игры раз в два дня, и деду и хрусталю еще тяжелее будет.. если в шестой не закроют - то труба..
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fridzon
Да не переживайте вы так. Ривз 28 наберет дальше при 19 из 20 с линии
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Рокко Сиффредди
не, играй так же в 6-м. чё-то хочется семиматчевую серию с ОТ
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A. V.
Как говорил том хэнкс в легендарном фильме - «дерьмо случается»
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Mr.BadGuy
У нас есть вообще в команде тренер? Скажите ему чтобы не пулял уже свои трехи бесконечные. То 1/7, то 1/9. Пусть в проходы ходит больше
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йозе марино
украл фразу Ильи Самсонова, вратаря хоккейного Торонто)
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Mr.BadGuy
Ответ Consistency
Да видно было, что ватный, даже мяч из рук вываливался, поскользнулся пару раз. Чак ещё до игры сказал, что Брон хорошо не сыграет, потому что в 38 ты в разы медленнее восстанавливаешься между играми, а тут через день после такой игры, такой нагрузки и такого перформанса. Жалко только, что Дэвис по своему графику "хорошая игра - ужасная игра" хорошую выдал именно сегодня.
Вторую игру зря отдали, там и свежие все были и Джа не было. Видно было что тупо не настроились. Теперь надо на шестую игру как на последнюю настраиватся.
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whoisme
Ответ fridzon
Да не переживайте вы так. Ривз 28 наберет дальше при 19 из 20 с линии
Вы что, фаны ЛАЛ не согласны, у них самый ужасный график, а судьи подарили 4 гайки золотым
+1
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