«Cегодня играл как дерьмо». Леброн Джеймс реализовал 5 из 17 в пятом матче с «Мемфисом»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал свое выступление в пятом матче серии против «Мемфиса» (99:116, 2-3).
«Сегодня играл как дерьмо. Буду лучше в шестом матче», – сказал Джеймс в послематчевом интервью.
Форвард отметился 15 очками, 10 подборами, 5 передачами и 5 потерями.
4-кратный чемпион НБА за 36 минут на паркете реализовал 5 из 17 бросков с игры (1 из 9 из-за дуги).
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