«Cегодня играл как дерьмо». Леброн Джеймс реализовал 5 из 17 в пятом матче с «Мемфисом»

Звездный форвард « » раскритиковал свое выступление в пятом матче серии против « » (99:116, 2-3).

«Сегодня играл как дерьмо. Буду лучше в шестом матче», – сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Форвард отметился 15 очками, 10 подборами, 5 передачами и 5 потерями.

4-кратный чемпион за 36 минут на паркете реализовал 5 из 17 бросков с игры (1 из 9 из-за дуги).

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