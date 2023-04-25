Адриатическая лига. «Борац» сыграет с «Хелиос Санз» в серии за место в высшем дивизионе
Во вторник, 25 апреля, в рамках серии за место в высшем дивизионе Адриатической лиги сербский «Борац» сыграет со словенским «Хелиос Санз».
Адриатическая лига
За место в высшем дивизионе (до двух побед)
Первый матч
Борац Сербия – Хелиос Санз Словения
25 апреля. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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