Адриатическая лига. «Борац» сыграет с «Хелиос Санз» в серии за место в высшем дивизионе

Во вторник, 25 апреля, в рамках серии за место в высшем дивизионе лиги сербский «Борац» сыграет со словенским «Хелиос Санз».

Адриатическая лига

За место в высшем дивизионе (до двух побед)

Первый матч

Борац Сербия – Хелиос Санз Словения

25 апреля. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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