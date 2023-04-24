Каспер Уэйр о пятом матче серии с «Локо»: «Это будет сражение до последней минуты»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр в преддверии 5‑го матча полуфинальной серии лиги ВТБ с «Локомотивом‑ » заявил, что ждет от предстоящей игры настоящего сражения.

Пятый матч полуфинала пройдет 25 апреля в Москве. Счет в серии до четырех побед равный – 2-2.

– Каковы ожидания от пятой игры полуфинальной серии?

– Будет настоящее сражение. Все четыре матча закончились с разницей меньше 10 очков, так что, думаю, соперники приедут к нам с желанием что‑то доказать. Они знают, что способны победить, мы тоже знаем, что способны. Мы играем дома, это поможет получить чуть больше энергии. Так что это будет драка до последней минуты.

– Ты сказал об энергии. Насколько важно в этой серии иметь чуть больше сил?

– Без этого никак победить невозможно, ведь обе команды бьются изо всех сил. В плей‑офф всегда нужна энергия.

– Насколько сложно проводить такую серию, с такими долгими перемещениями? У тебя‑то, конечно, есть опыт, ты играл в Красноярске.

– (Смеется). Да‑да, в прошлом сезоне немного потренировался. Это жестко. Важно оставаться профессионалом в отношении к своему телу. Немного больше о нем заботиться, тщательнее тянуться. Это ключевые моменты.

– Из Краснодара домой ЦСКА добирался через Ставрополь. Правда, что в Ставрополе утром перед возвращением в Москву ты пошел в тренажерный зал?

– Да, это так. Нужно было заставить себя подвигаться, активировать мышцы, ведь мы проводили пять часов в автобусе, потом еще три в самолете. Это часть работы, – сказал Уэйр в интервью «Матч ТВ».

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