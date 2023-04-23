ДЮБЛ. Финал восьми. ЦСКА-ДЮБЛ выиграл в финале у «Зенита»-УОР №1

Сегодня в Краснодаре завершился «Финал восьми» чемпионата ДЮБЛ среди юниоров.

В финальном матче ЦСКА-ДЮБЛ нанес поражение прошлогоднему чемпиону « »-УОР №1. Во встрече за бронзу « »-СШОР-ДЮБЛ был сильнее «Химок»-ДЮБЛ.

ДЮБЛ

Финал восьми

Финал

«Зенит»-УОР №1 – ЦСКА-ДЮБЛ – 81:84 (27:17, 26:29, 13:17, 15:21)

«Зенит»-УОР №1: Ващенко (23 + 8 подборов), Мущинский (12), Филиппов (11 + 6 передач), Мешков (8), Буринский (7), Дулкай (5 + 9 подборов), Евстафьев (5), Лавренов (5), Ромашов (3), Дм. Гусев (2), Комиссаров (0), Логунов (0).

ЦСКА-ДЮБЛ: Ширинкин (19), Абрамов (16 + 10 подборов), Зацепин (15), Садиков (14), Р. Гусев (8), Ермаков (6), Лагутин (4), Аникин (2), Радулов (0), Лукьянов (0).

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань»-СШОР-ДЮБЛ – «Химки»-ДЮБЛ – 83:72

«Локомотив-Кубань»-СШОР-ДЮБЛ: Грушевский (18), Глазков (15), Олейников (14), Ищенко (12 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Бовдуй (11), Чернин (10).

« »-ДЮБЛ: Дубровин (20), Симаков (15), Смирнов (14).