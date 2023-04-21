Суперфинал АСБ пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 20 мая

Во дворце спорта «Юбилейный» соберутся восемь лучших студенческих команд страны и поборются за трофей Лиги Белова.

В первый игровой день пройдут полуфинальные встречи. Примечательно, что впервые в истории Суперфиналов решающие игры у парней и девушек пройдут в отдельные дни. Матч за третье место и финал у девушек состоится 19 мая, мужские игры – 20 мая.

Действующим чемпионом среди мужских команд является МГУ (Москва), среди женских – «УРФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург).