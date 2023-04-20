Девон Акун-Перселл: «Локо» настраивается на две победы в Краснодаре»

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл заявил, что команде по силам выиграть у ЦСКА оба матча в Краснодаре в рамках 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (1-1).

Мы сейчас наблюдаем 100% от настоящего ? Или, может, что-то вроде 80%? Или ты сейчас играешь выше своего максимума?

– Я просто стараюсь помочь нам выиграть, вот и все. А сколько это процентов от того, что на что я способен – честно, понятия не имею.

По ходу регулярного сезона ЦСКА проиграл всего два раза. И после каждого из проигрышей на следующий матч армейцы выходили сверхмотивированными, буквально разнося соперника в пух и прах. Какой игры ожидаешь от них после первого поражения в плей-офф?

– Ну это же плей-офф. Мы готовимся к тому, что любой соперник в матчах навылет будет насмерть биться в каждом матче – вне зависимости от того, выиграл он в прошлый раз или проиграл. Мы точно выйдем на третью игру с таким же настроем, как на первые две: будем стараться действовать командно, быстро и жестко. Во всех матчах с ЦСКА у нас будет серьезная битва, это можно сказать со всей уверенностью.

Алексей Швед пропустил два месяца из-за травмы и вернулся в строй как раз к началу серии с «Локо». По твоим ощущениям, насколько быстро он обретает игровую форму?

– Ну, во второй игре серии он набрал больше очков, чем в первой. Но считаю, что мы хорошо его опекали – заставляли совершать много сложных бросков. Так что планируем делать то же, что и делали, и добиться еще одной победы.

Как оценишь шансы на то, что «Локо» выиграет у обе ближайшие игры в Краснодаре?

– Это вполне реально. Именно на такой результат мы и настраиваемся.

«Локо» шокировал всех, «Зенит» показал, чем удивит УНИКС в Питере. Полуфиналы Лиги ВТБ – 🔥