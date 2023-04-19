в новом коллективном соглашении ужесточила правила для будущих новичков лиги.

Начиная с 2024 года все приглашенные на драфт-комбайн игроки будут обязаны участвовать в мероприятии, иначе их нельзя будет выбрать на церемонии.

Участие в комбайне подразумевает медицинские осмотры и обмен информацией о здоровье баскетболистов, биомеханическое и функциональное тестирование, а также тестирование силы и ловкости, бросковые упражнения и антропометрические измерения. Игроки также должны будут участвовать в собеседованиях с клубами, встречаться со СМИ и посещать всевозможные встречи для общего развития.

Участие в матчах 5 на 5 не является обязательным.

Новое правило давно лоббировали клубы НБА. В прошлом перспективные игроки часто пропускали драфт-комбайн, либо их агенты разрабатывали стратегию, чтобы не допускать до клиентов врачей менее привлекательных для них команд.

Игроки, которые физически не смогут приехать на комбайн из-за игры за клуб за пределами США и по другим уважительным причинам, должны будут принять участие в необходимых мероприятиях в более позднее время. Невыполнение этого требования приведет к тому, что потенциального новичка нельзя будет выбрать на драфте.

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