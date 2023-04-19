С 2024 года приглашенные на драфт-комбайн НБА игроки будут обязаны участвовать в мероприятии, иначе их нельзя будет задрафтовать

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

НБА в новом коллективном соглашении ужесточила правила для будущих новичков лиги.

Начиная с 2024 года все приглашенные на драфт-комбайн игроки будут обязаны участвовать в мероприятии, иначе их нельзя будет выбрать на церемонии.

Участие в комбайне подразумевает медицинские осмотры и обмен информацией о здоровье баскетболистов, биомеханическое и функциональное тестирование, а также тестирование силы и ловкости, бросковые упражнения и антропометрические измерения. Игроки также должны будут участвовать в собеседованиях с клубами, встречаться со СМИ и посещать всевозможные встречи для общего развития.

Участие в матчах 5 на 5 не является обязательным.

Новое правило давно лоббировали клубы НБА. В прошлом перспективные игроки часто пропускали драфт-комбайн, либо их агенты разрабатывали стратегию, чтобы не допускать до клиентов врачей менее привлекательных для них команд. 

Игроки, которые физически не смогут приехать на комбайн из-за игры за клуб за пределами США и по другим уважительным причинам, должны будут принять участие в необходимых мероприятиях в более позднее время. Невыполнение этого требования приведет к тому, что потенциального новичка нельзя будет выбрать на драфте.

Почему лицо и руки Николы Йокича краснеют во время игры?

У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Здравый ход
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seabyryak
Отличное решение, дело молодых игроков играть, а не выбирать себе команду. Сначала заработай себе имя, ну и равные условия для всех команд при выборе проспектов тоже важно.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Rodrogha
Ответ Леонид Элькин
А если спортсмен заболеет и попадет в больницу?
Пусть справку несет. И врача заодно проверят, что не липу выписал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Правильно. А то с каждым годом все больше топовых игроков предпочитают игнорировать комбайн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
А есть какие то ограничения на подписание контракта в таком случае?
А то если игрок захочет подписаться с определенной командой, пропустив комбайн, он лишит другие команды возможности выбрать его на драфте, и точно подпишется с кем хочет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Элькин
А если спортсмен заболеет и попадет в больницу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий