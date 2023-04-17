Лучший оборонительный игрок НБА в сезоне-2022/23 будет объявлен сегодня перед матчем «Сиксерс» – «Нетс»

Теги Кливленд Мемфис Милуоки Бруклин Филадельфия НБА Брук Лопес НБА плей-офф Джарен Джексон-младший Эван Мобли Баскетбол

Лучший оборонительный игрок НБА регулярного чемпионата-2022/23 будет объявлен сегодня перед началом второго матча серии между «Филадельфией» и «Бруклином».

Главными претендентами на получение награды являются: Брук ЛопесМилуоки»), Эван Мобли («Кливленд») и Джарен Джексон («Мемфис»).

Показатели Лопеса: 6,7 подбора, 2,5 блок-шота и 0,5 перехвата за игру. У «Милуоки» 4-ая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга(111,9).

Показатели Мобли: 9,0 подбора, 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за игру. У «Кливленда» первая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (110,6).

Показатели Джексона: 6,8 подбора, 3,0 блок-шота и 1,0 перехвата за игру. У «Мемфиса» вторая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (111,2).

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15 комментариев

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speeditw
Ответ Birdman NBA
Надеюсь на Лопеса.
Врятли, там за JJJ большинство голосов из тех что известно.
https://twitter.com/CroesFire/status/1645555673491701760?s=20
По ссылке можно посмотреть на текущий момент результаты голосования некоторых людей с правом голоса.
+11
0
+11
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Birdman NBA
Надеюсь на Лопеса.
+11
-1
+10
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bodros
Ответ DeX
интересно, что все 3 претендента на дпой отлетели в первых матчах ПО
Ну не раундах же
+9
0
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Дмитрий Чирко
Ответ Klna Jislime
да походу джей-джей получит 3 и 1 очень солидно при 28 минутам
Так-то оно так, но 28 минут у него не от хорошей жизни, а от большого количества фолов. А это и пробитые штрафные, и в принципе оставляет команду на большие минуты без своей помощи.
+9
0
+9
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Смарт однозначно
+3
-1
+2
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Вадим Дзахоев
Если бы Дэвис не ломался так часто, забрал бы в этом году
+2
0
+2
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Birdman NBA
Ответ speeditw
Врятли, там за JJJ большинство голосов из тех что известно. https://twitter.com/CroesFire/status/1645555673491701760?s=20 По ссылке можно посмотреть на текущий момент результаты голосования некоторых людей с правом голоса.
Надежда умирает последней)
+2
0
+2
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andrushapumba
мне очень в этом сезоне Мобли нравится, но думаю Джексон получит в итоге. не менее заслуженно разумеется
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Abdulla
За Джексона! Парень до сих пор особо не признан.
+1
0
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DeX
интересно, что все 3 претендента на дпой отлетели в первых матчах ПО
+1
-1
0
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Klna Jislime
да походу джей-джей получит
3 и 1 очень солидно при 28 минутам
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pele_kan
Ответ Birdman NBA
Надеюсь на Лопеса.
на Брука надейся, но и сам не плошай)
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Klna Jislime
Ответ Дмитрий Чирко
Так-то оно так, но 28 минут у него не от хорошей жизни, а от большого количества фолов. А это и пробитые штрафные, и в принципе оставляет команду на большие минуты без своей помощи.
а про Мобли что думаешь?
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Дмитрий Чирко
Ответ Klna Jislime
а про Мобли что думаешь?
Ничего. Почти не видел матчей Кливленда.
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