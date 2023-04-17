Лучший оборонительный игрок НБА в сезоне-2022/23 будет объявлен сегодня перед матчем «Сиксерс» – «Нетс»

Лучший оборонительный игрок регулярного чемпионата-2022/23 будет объявлен сегодня перед началом второго матча серии между «Филадельфией» и « ».

Главными претендентами на получение награды являются: (« »), Эван Мобли («Кливленд») и («Мемфис»).

Показатели Лопеса: 6,7 подбора, 2,5 блок-шота и 0,5 перехвата за игру. У «Милуоки» 4-ая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга(111,9).

Показатели Мобли: 9,0 подбора, 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за игру. У «Кливленда» первая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (110,6).

Показатели Джексона: 6,8 подбора, 3,0 блок-шота и 1,0 перехвата за игру. У «Мемфиса» вторая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (111,2).

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