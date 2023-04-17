Лучший оборонительный игрок НБА в сезоне-2022/23 будет объявлен сегодня перед матчем «Сиксерс» – «Нетс»
Лучший оборонительный игрок НБА регулярного чемпионата-2022/23 будет объявлен сегодня перед началом второго матча серии между «Филадельфией» и «Бруклином».
Главными претендентами на получение награды являются: Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд») и Джарен Джексон («Мемфис»).
Показатели Лопеса: 6,7 подбора, 2,5 блок-шота и 0,5 перехвата за игру. У «Милуоки» 4-ая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга(111,9).
Показатели Мобли: 9,0 подбора, 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за игру. У «Кливленда» первая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (110,6).
Показатели Джексона: 6,8 подбора, 3,0 блок-шота и 1,0 перехвата за игру. У «Мемфиса» вторая оборона в Лиге по показателю защитного рейтинга (111,2).
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По ссылке можно посмотреть на текущий момент результаты голосования некоторых людей с правом голоса.
3 и 1 очень солидно при 28 минутам