Майкл Портер реализует открытые броски с передачи партнера с эффективностью в 80,4%

Теги Денвер НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Майкл Портер Джейлен Брансон Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер имеет показатель эффективности (eFG%) открытых бросков с передачи партнера на уровне 80,4% в регулярном чемпионате-2022/23.

eFG% подстраивает процент попаданий с игры с учетом ценности трехочковых бросков. Высчитывается по формуле: (количество попаданий с игры + (0.5* количество попаданий из-за дуги))/количество бросков с игры.

Джейлен Брансон (76,1%), Стефен Карри (74,2%) и Клэй Томпсон (74,3%) закмыкают лидерство в сезоне.

Ранее персональный тренер Портера рассказал о программе бросковой тренировки игрока.

«Первые 100 – это открытые броски из-за дуги с получения. По словам Мессера, если бы все тренировка состояла только из «кэтч-н-шут» бросков, форвард бы с легкостью справился с задачей».

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4 комментария

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Лиллард унижатель!
Где можно стату глянуть? Сколько там у Стефа за сезон открытых бросков? 1-2 за матч?
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kaissa
Ответ MrManchester
а потом пишут что у Йокича не команда, а набор бомжей.
Портер Мюррей Гордон - неплохие такие эти самые ( сайт не дал написать слово БМЖи))))).
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Аморалинни
Использует магию вне Хогвартса
Министерство Магии должно к нему присмотреться
0
-1
-1
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MrManchester
а потом пишут что у Йокича не команда, а набор бомжей.
+17
0
+17
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