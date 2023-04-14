Майкл Портер реализует открытые броски с передачи партнера с эффективностью в 80,4%

Форвард « » имеет показатель эффективности (eFG%) открытых бросков с передачи партнера на уровне 80,4% в регулярном чемпионате-2022/23.

eFG% подстраивает процент попаданий с игры с учетом ценности трехочковых бросков. Высчитывается по формуле: (количество попаданий с игры + (0.5* количество попаданий из-за дуги))/количество бросков с игры.

(76,1%), (74,2%) и (74,3%) закмыкают лидерство в сезоне.

Ранее персональный тренер Портера рассказал о программе бросковой тренировки игрока.

«Первые 100 – это открытые броски из-за дуги с получения. По словам Мессера, если бы все тренировка состояла только из «кэтч-н-шут» бросков, форвард бы с легкостью справился с задачей».

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