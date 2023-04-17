Девон Акун-Перселл: «Обязательно извлечем урок из ошибок в первой игре с ЦСКА. Результат будет другим»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Игрок «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл заявил, что оптимистично настроен перед вторым матчем серии 1/2 финала плей-офф с ЦСКА (0-1).

«Мне кажется, в субботу мы отыграли большую часть матча неплохо. Только в концовке дело разладилось: мы начали принимать поспешные решения, пару раз сфолили там, где не надо было. Не хватило концентрации, чтобы в решающие минуты находить хорошие броски и грамотно отработать в защите.

Я на 100% уверен, что это сделает нас сильнее. Мы продолжим играть в том же ключе. Но результат будет другим, потому что мы обязательно извлечем урок из ошибок в первой игре», – сказал Акун-Перселл.

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