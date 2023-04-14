Адриатическая лига. «Скопье» сыграет с «Цибоной»

В пятницу, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги северомакедонское «Скопье» сыграет с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Скопье – Цибона Дата проведения 14 апреля, 19.00, «Sportska sala Jane Sandanski» Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 22-2, Црвена Звезда Сербия – 20-3, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-9, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-13, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 8-15, Борац Чачак Сербия – 6-19, Скопье Северная Македония - 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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