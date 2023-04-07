Адриатическая лига. «Сплит» примет «Скопье»
В пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Сплит» примет северомакедонское «Скопье».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Dvorana KK Split»
Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-12, Студентски Центар Черногория – 10-14, Задар Хорватия – 10-14, Сплит Хорватия – 10-13, Цибона Хорватия – 9-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 5-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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