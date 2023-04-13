Джоэл Эмбиид: «Где же было ваше сочувствие? Вы продолжали критиковать меня последние два сезона»

Теги Денвер Филадельфия НБА Майкл Мэлоун Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что медиа незаслуженно плохо к нему относится.

«Быть в гонке за MVP в последние три года было круто. Увидел все . Это забавно. Многое было сказано. Люди были недовольны тем, как все происходило, продолжали ругаться друг с другом и все такое.

Где же было ваше сочувствие ко мне? Вы продолжали критиковать меня последние два сезона, принижать. Но как только других парней стали задевать, теперь это резко стало проблемой», – сказал Эмбиид в интервью Andscape.

Вероятно, Джоэл говорит о словах главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, который в момент, когда Йокич растерял лидерство в гонке за наградой самого ценного игрока, заявил, что «MVP – не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных».

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5 комментариев

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The_Enot
Эмбиид что то подзадолбал с нытьем. Да дадут тебе уже скорее всего награду, заслуженно или нет, по совокупности наверно заслужил, в этом сезоне хорош, как по мне Йокич лучше. И главное Йокич не ноет, не говорит сначала что ему не важна награда, а потом важна, и прочие высказывания. Он просто выходит и играет в баскетбол. Сколько же всего Эмбиид наговорит когда получит награду, даже думать не хочется.
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Santy-44
Как же ж он достал.
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armageddon123456
Я представляю речь Эмбиида на вручении награды МВП: Ыыыыыыыы, ыыыыыыы, вы сомневались, и вот я здесь, Ыыыыыыыы, Ыыыыыыыы.... 😭😭😭
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Tolball
Он так озабочен этим МВП,что пора вводить в психиатрию новое заболевание.
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varion
Все вокруг тянут его за уши на MVP, а он сам себя закапывает в медийном пространстве. :D
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