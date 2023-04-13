Джоэл Эмбиид: «Где же было ваше сочувствие? Вы продолжали критиковать меня последние два сезона»

Звездный центровой «Филадельфии» считает, что медиа незаслуженно плохо к нему относится.

«Быть в гонке за MVP в последние три года было круто. Увидел все . Это забавно. Многое было сказано. Люди были недовольны тем, как все происходило, продолжали ругаться друг с другом и все такое.

Где же было ваше сочувствие ко мне? Вы продолжали критиковать меня последние два сезона, принижать. Но как только других парней стали задевать, теперь это резко стало проблемой», – сказал Эмбиид в интервью Andscape.

Вероятно, Джоэл говорит о словах главного тренера « » , который в момент, когда Йокич растерял лидерство в гонке за наградой самого ценного игрока, заявил, что «MVP – не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных».

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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