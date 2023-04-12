Грант Уильямс посмеялся над собой из-за невыполненного обещания реализовать оба штрафных на последней секунде
Форвард «Бостона» Грант Уильямс в начале марта упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».
Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Перед подходом к линии Грант сказал лидеру «Кавальерс» Доновану Митчеллу, что реализует оба штрафных.
«Я заброшу оба. Я заброшу оба», – произнес Грант.
Уильямс посмеялся над ситуацией в социальных сетях, когда отреагировал на пост с вопросом «Назовите момент с собой, который вам не хочется вспоминать».
«Я заброшу оба», – написал Уильямс.
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