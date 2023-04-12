Грант Уильямс посмеялся над собой из-за невыполненного обещания реализовать оба штрафных на последней секунде

Теги Бостон Кливленд НБА видео Донован Митчелл Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс в начале марта упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».

Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Перед подходом к линии Грант сказал лидеру «Кавальерс» Доновану Митчеллу, что реализует оба штрафных.

«Я заброшу оба. Я заброшу оба», – произнес Грант.

Уильямс посмеялся над ситуацией в социальных сетях, когда отреагировал на пост с вопросом «Назовите момент с собой, который вам не хочется вспоминать».

«Я заброшу оба», – написал Уильямс.

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1 комментарий

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ST-L
молодец. редко подобное можно услышать публично, большинство пытается играть в альфачей, у которых всегда все получается. а когда не получается, пытаются делать вид что не очень и хотели или так запланировано. от этого выглядят еще смешнее
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