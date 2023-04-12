Форвард « » в начале марта упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с « ».

Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Перед подходом к линии Грант сказал лидеру «Кавальерс» , что реализует оба штрафных.

«Я заброшу оба. Я заброшу оба», – произнес Грант.

Уильямс посмеялся над ситуацией в социальных сетях, когда отреагировал на пост с вопросом «Назовите момент с собой, который вам не хочется вспоминать».

«Я заброшу оба», – написал Уильямс.

10 самых ярких игроков российской молодежки